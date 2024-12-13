В ЦСКА рассказали о работе по снятию трансферного бана ФИФА

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы работают над снятием запрета на регистрацию игроков, наложенного ФИФА.
«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — написал Брейдо в телеграм-канале.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трёх трансферных окон. Запрет связан с выплатой «Херенвену» за трансфер форварда Чидеры Эджуке.
После 18 туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».