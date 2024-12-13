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В ЦСКА рассказали о работе по снятию трансферного бана ФИФА

В ЦСКА рассказали о работе по снятию трансферного бана ФИФА
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы работают над снятием запрета на регистрацию игроков, наложенного ФИФА.

«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трёх трансферных окон. Запрет связан с выплатой «Херенвену» за трансфер форварда Чидеры Эджуке.

После 18 туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

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Источник: ФИФА снимет трансферный бан с ЦСКА до конца 2024 года
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