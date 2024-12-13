В «Ман Сити» осознают необходимость в поиске подмены для Холанда — The Telegraph

В «Манчестер Сити» понимают необходимость в поиске ещё одного нападающего для команды с целью снизить нагрузку на форварда Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «горожане» готовы выйти на трансферный рынок для покупки нового нападающего.

Также «Манчестер Сити» может приобрести нового вингера, несмотря на то что главный тренер команды Хосеп Гвардиола продолжает верить в Джека Грилиша, Жереми Доку и Оскара Бобба.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: