«Зенит» поздравил Евгению Чикунову с завоеванием серебра на чемпионате мира по плаванию

Санкт-петербургский «Зенит» не оставил без внимания выступление российской пловчихи Евгении Чикуновой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Спортсменка завоевала серебро на дистанции 200 м брассом.

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Великолепная Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль чемпионата мира! Петербургская пловчиха и болельщица «Зенита» стала второй на дистанции 200 м брассом. Поздравляем!» — говорится в сообщении «Зенита».

Евгения Чикунова, которая является болельщицей санкт-петербургского «Зенита», финишировала с результатом 2.15,14. Золото с мировым рекордом — 2.12,5 — завоевала Кейт Дугласс.