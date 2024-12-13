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«Зенит» поздравил Евгению Чикунову с завоеванием серебра на чемпионате мира по плаванию

«Зенит» поздравил Евгению Чикунову с завоеванием серебра на чемпионате мира по плаванию
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Санкт-петербургский «Зенит» не оставил без внимания выступление российской пловчихи Евгении Чикуновой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Спортсменка завоевала серебро на дистанции 200 м брассом.

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Великолепная Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль чемпионата мира! Петербургская пловчиха и болельщица «Зенита» стала второй на дистанции 200 м брассом. Поздравляем!» — говорится в сообщении «Зенита».

Евгения Чикунова, которая является болельщицей санкт-петербургского «Зенита», финишировала с результатом 2.15,14. Золото с мировым рекордом — 2.12,5 — завоевала Кейт Дугласс.

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