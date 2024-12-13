Родри — лучший игрок года по версии IFFHS, Винисиус — второй, Ямаль — четвёртый

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 10 лучших футболистов по итогам 2024 года. Первое место в этом списке занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке расположился вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Замкнул тройку лидеров хавбек «сливочных» Джуд Беллингем.

Топ-10 лучших игроков 2024 года по версии IFFHS:

Родри («Манчестер Сити») — 191 балл; Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 166 баллов; Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 62 балла; Ламин Ямаль («Барселона») – 39 баллов; Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35 баллов; Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) — 35 баллов; Тони Кроос («Реал» Мадрид) – 10 баллов; Гарри Кейн («Бавария») – 9 баллов; Лаутаро Мартинес («Интер») – 8 баллов; Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид/«ПСЖ») – 7 баллов.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: