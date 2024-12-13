Аленичев: надеюсь, что «Спартак» до конца сезона вклинится в гонку за чемпионство

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил надежду на то, что красно-белые будут бороться за чемпионство в РПЛ до конца нынешнего сезона.
«Пять команд в четырёх очках: думаю, борьба в верхней части таблицы весной будет горячая! Надеюсь, что «Спартак» до конца сезона вклинится в гонку за чемпионство», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. На второй строчке расположился «Зенит», набравший 39 очков.
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