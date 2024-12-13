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Аленичев: очень впечатляет, что «Спартак» показал в последних шести-семи матчах

Аленичев: очень впечатляет, что «Спартак» показал в последних шести-семи матчах
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру красно-белых в последних матчах перед завершением первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Согласен с теми, кто говорит, что для «Спартака» плохо, что закончилась осенняя часть чемпионата. То, что «Спартак» показал в последних шести-семи играх, очень впечатляет. Это однозначно чемпионская игра. Очень приятно, что Станкович определился с костяком. Последние матчи играли одним составом – за исключением одной-двух замен. Все ребята притёрлись к другу другу. Несмотря на поражение в 1-м туре от «Оренбурга», потом пять-шесть туров Станкович присматривался к команде и игрокам. После этого он определился с составом и прошёлся катком по всем соперникам. «Спартак» очень порадовал!» — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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