Аленичев назвал условие, при котором «Зенит» будет фаворитом в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос об условии, при котором «Зенит» будет фаворитом в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если руководители и тренерский штаб «Зенита» приведут бразильцев в чувства по весне, то шансы на чемпионство у них предпочтительнее, нежели чем у «Краснодара» и «Спартака», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. На второй строчке расположился «Зенит», набравший 39 очков.

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