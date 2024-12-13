«Арис» сыграл вничью с «Кармиотиссой», Кокорин был заменён на 76-й минуте

Завершился матч 14-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Кармиотисса» и «Арис». Игра проходила на стадионе «Колосси». В качестве главного арбитра встречи выступил Мариос Димитриадис (Кипр). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 44-й минуте нападающий «Ариса» Янник Гомис открыл счёт. Ответный мяч «Кармиотиссы» на 86-й минуте забил форвард Христос Гиусис — 1:1.

После 14 сыгранных матчей «Кармиотисса» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 11 очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 33 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра «Пафос», у которого 34 очка.