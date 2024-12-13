Бруну Фернандеш считает, что «МЮ» не стоит обращать внимание на кризис в «Ман Сити»

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос, может ли нынешний игровой кризис «Манчестер Сити» помочь «красным дьяволам» в очном матче команд, который состоится в 16-м туре английской Премьер-лиги.

«Для нас ничего не меняется, потому что мы должны думать о себе. Прекрасно знаем, что значит для болельщиков это дерби. Для нас оно также много значит, поэтому необходимо выйти на поле и победить. Всем известно, что это масштабная игра, и что у них есть выдающиеся футболисты. Вероятно, они не выигрывают так часто, как все от них ожидают. Но не имеет значения, в каком они состоянии. Мы должны думать о себе», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

В последних десяти встречах во всех турнирах «Манчестер Сити» проиграл семь раз.

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