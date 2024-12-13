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Юрген Клопп может повлиять на решение Хави Симонса остаться в «Лейпциге» — Фальк

Юрген Клопп может повлиять на решение Хави Симонса остаться в «Лейпциге» — Фальк
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В «РБ Лейпциг» надеются, что Юрген Клопп, который с 1 января займёт должность главы по глобальному футболу в системе «Ред Булл», сможет убедить хавбека Хави Симонса, арендованного «быками» у «ПСЖ», остаться в команде. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, в немецком клубе крайне хотят сохранить 21-летнего футболиста. Однако французский гранд намерен запросить за его переход около € 80 млн, что не устраивает «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне Симонс принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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