«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего вингера за € 9,5 млн — GZH

«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего крайнего нападающего Весли Рибейро за € 9,5 млн. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на GZH в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Интернасьонал» по-прежнему должен «быкам» € 1,5 млн за трансфер вингера Вандерсона, который перешёл из российского клуба в бразильский зимой 2023 года, и хочет выплатить этот долг.

В случае, если сделка будет осуществлена, то «Интернасьонал» разделит половину полученной от «Краснодара» суммы с «Палмейрасом», которому принадлежит 50% прав на Рибейро.

В 2024 году Весли принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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