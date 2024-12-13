«Замены сделали своё дело». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о матче с «Рейнджерс»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Как мы и полагали, игра получилась сложной для нас. В первом тайме было много борьбы без очевидных голевых моментов. Когда они забили сразу после перерыва, то на поле стало горячо. Отыграться было непросто, но думаю, что мы хорошо справились и в оборонительной игре.

Замены сделали своё дело. Мы забили гол, имели и другие моменты, а в концовке нас выручил Форстер. Это важное очко», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.