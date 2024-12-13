15-летний воспитанник «Вест Хэма» умер из-за опухоли головного мозга

Голкипер академии английского «Вест Хэма» Оскар Фейрс ушёл из жизни в 15-летнем возрасте из-за рака мозга. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«От имени всех сотрудников «Вест Хэм Юнайтед» я с глубокой скорбью сообщаю о трагической смерти вратаря нашей академии Оскара Фейрса, который мужественно боролся с раком.

Оскара обожали все в академии — он был не только великим вратарём, но и настоящим «молотком» и фантастическим парнем, которого будет очень не хватать всем, кто имел удовольствие быть с ним знакомым.

У меня сохранились прекрасные воспоминания о том, как Оскар играл в моём саду — Ленни и его товарищи по команде очень любили его. Он был дружелюбным, счастливым, воспитанным и вежливым молодым человеком, у которого впереди было такое блестящее будущее, и это просто невообразимо ужасно, что его в таком возрасте разлучили с семьёй и друзьями», — сказал спортивный директор Марк Ноубл.

«Все сотрудники клуба выражают искренние соболезнования родителям Оскара, Натали и Расселу, и его брату Гарри, и мы убедительно просим уважать частную жизнь семьи в это чрезвычайно трудное время. Покойся с миром, храбрый Оскар», — написано в заявлении клуба.