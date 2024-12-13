Черчесов рассказал о задачах сборной Казахстана после жеребьёвки отбора на ЧМ-2026

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал о задачах сборной после жеребьёвки европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

— Бельгию мы знаем, сборная всегда на хорошем счету. Но с того времени, что мы с ними играли, и тренер другой, и какие-то изменения есть, поколение другое. Это не значит, что они хуже, уровень тот же, можно сказать. Лихтенштейн давно не видел, Уэльс не видел, Северную Македонию – тоже. Можем что угодно говорить, другое дело, опыт подсказывает, что, пока команду не посмотрел, невозможно сказать, что она умеет.

— Какие задачи?

— Лигу наций мы сыграли, задача была проверить команду и игроков на таком уровне. Не было ни одного проходного матча. Мы сделали для себя намётки и делаем команду. Задачи для себя мы определённые поставили, результат шокирующий, если так разобраться. Но внутри мы знаем, что делаем.

— В этой группе какие задача-минимум и задача-максимум?

— Когда ты играешь на турнире, понятно, что хочется быть первым. Если объективно разобраться, Бельгия выделяется. Уэльс не видел, но у них всегда была крепкая команда, с которой в определённый момент времени можно сыграть, и сыграть удачно. Северная Македония — то же самое, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Казахстана попала в группу J, где её соперниками станут национальные команды Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.