«Барселона» лидирует в борьбе за подписание Жонатана Та — Романо

«Барселона» является лидером в борьбе за подписание 28-летнего центрального защитника «Байера» Жонатана Та, чей контракт с леверкузенским клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. В стане сине-гранатовых с большим оптимизмом смотрят на переход Та грядущим летом. Ранее в СМИ появлялись сведения, что активный интерес к защитнику проявляют мадридский «Реал» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Та принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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