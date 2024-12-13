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Станислав Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана

Станислав Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов объяснил, что он имел в виду, когда говорил про «бесхозную» сборную после поражения в матче Лиги наций УЕФА с Норвегией (0:5).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Холанд – 23'     2:0 Холанд – 37'     3:0 Сёрлот – 41'     4:0 Холанд – 71'     5:0 Нуса – 76'    

Магомед Адиев сказал, что его задели ваши слова, что до вашего прихода сборная была «бесхозной». Он сказал, что вас уважает, но вы обесценили его работу. Вам есть что ему ответить на это?
— Он уже точно знает, что я сказал. Но так как он помладше, а я — постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про конкретную вещь — календарь. Когда календарь составляли, тогда, видимо, она была бесхозной. Последние две недели и сегодня четыре часа я разговаривал по поводу календаря.

Когда он не создан так, как надо, я провожу в общей сложности 11 тренировок за три сбора. Это шесть игр, а не получается даже [в среднем] двух тренировок на игру. Вот что я сказал. Я постоянно поздравлял Адиева с победами. Я его и не обидел, мы переписывались. Я знаю, что я сказал и что я имел в виду, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

До назначения Станислава Черчесова национальную команду Казахстана возглавлял российский специалист Магомед Адиев.

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