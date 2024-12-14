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Результаты матчей Бундеслиги 13 декабря

Результаты матчей Бундеслиги 13 декабря
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В пятницу, 13 декабря, состоялся стартовый матч 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 13 декабря:

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 3:2.

На 42-й минуте отличился защитник «Фрайбурга» Лукас Кюблер. На 51-й минуте он оформил дубль. Третий мяч хозяев забил нападающий Михаэль Грегорич на 61-й минуте. В составе гостей отличились нападающий Йонас Винд и полузащитник Маттиас Сванберг.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Вольфсбург» располагается на шестой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», у которой 33 очка.

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