Результаты матчей чемпионата Италии 13 декабря
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В пятницу, 13 декабря, состоялся стартовый матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.
Результаты матчей чемпионата Италии 13 декабря:
«Эмполи» — «Торино» — 0:1.
Единственный мяч забил нападающий «Торино» Че Адамс на 70-й минуте. Ему ассистировал Никола Влашич.
«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Эмполи» располагается на 10-й строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 34 очка.
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