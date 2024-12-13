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Тренер Казахстана Станислав Черчесов рассказал, чем его удивляют футболисты сборной

Тренер Казахстана Станислав Черчесов рассказал, чем его удивляют футболисты сборной
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, чем его удивляют игроки сборной.

— Чем вас ребята приятно удивляют?
— Изначально ты видишь их [футболистов] издалека, а когда начинаешь работать, есть определённый тест. И я им сказал и сейчас могу сказать, что ни в одной команде не было такого результата. Это связано с интенсивностью, насколько они могут её выдать. Первая серия — никогда не было у меня таких показателей. Значит, это у них есть. Вторая, третья четвёртая — сдают.

Если бы у них этого не было — такого бы результата не выдавали. Поэтому задача и клубных тренеров, и наших — уметь подтянуть такие вещи. Есть результат, но есть и подготовка. Дождёмся отборочных игр, и тогда я буду сидеть и отвечать за то, что сделал. А пока — нет, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Казахстана попала в группу J, где её соперниками станут национальные команды Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

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