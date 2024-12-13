Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид де Хеа — лучший вратарь по проценту отражённых ударов в топ-7 лигах Европы

Давид де Хеа — лучший вратарь по проценту отражённых ударов в топ-7 лигах Европы
Комментарии

34-летний вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа является лучшим вратарём в семёрке сильнейших чемпионатов Европы по проценту отражённых ударов. Испанский голкипер отразил 83% ударов в нынешнем сезоне. Об этом информирует CIES.

Десятка лучших вратарей в топ-7 лигах Европы по проценту отражённых ударов по версии CIES:

  1. Давид де Хеа («Фиорентина») – 83%
  2. Диогу Кошта («Порту») – 82%
  3. Анатолий Трубин («Бенфика») – 82%.
  4. Аугусто Баталья («Райо Вальекано») – 80%.
  5. Франко Израэль («Спортинг») – 80%.
  6. Филипп Кён («Монако») – 79%.
  7. Марцин Булка («Ницца») – 78%.
  8. Мориц Николас («Боруссия» Мёнхенгладбах») – 77%.
  9. Петер Гулачи («Лейпциг») – 77%.
  10. Ян Облак («Атлетико») – 77%.
Материалы по теме
«Фиорентина» впервые в своей истории забила семь голов в еврокубковом матче

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android