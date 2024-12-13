Давид де Хеа — лучший вратарь по проценту отражённых ударов в топ-7 лигах Европы
34-летний вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа является лучшим вратарём в семёрке сильнейших чемпионатов Европы по проценту отражённых ударов. Испанский голкипер отразил 83% ударов в нынешнем сезоне. Об этом информирует CIES.
Десятка лучших вратарей в топ-7 лигах Европы по проценту отражённых ударов по версии CIES:
- Давид де Хеа («Фиорентина») – 83%
- Диогу Кошта («Порту») – 82%
- Анатолий Трубин («Бенфика») – 82%.
- Аугусто Баталья («Райо Вальекано») – 80%.
- Франко Израэль («Спортинг») – 80%.
- Филипп Кён («Монако») – 79%.
- Марцин Булка («Ницца») – 78%.
- Мориц Николас («Боруссия» Мёнхенгладбах») – 77%.
- Петер Гулачи («Лейпциг») – 77%.
- Ян Облак («Атлетико») – 77%.
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