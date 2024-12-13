Давид де Хеа — лучший вратарь по проценту отражённых ударов в топ-7 лигах Европы

34-летний вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа является лучшим вратарём в семёрке сильнейших чемпионатов Европы по проценту отражённых ударов. Испанский голкипер отразил 83% ударов в нынешнем сезоне. Об этом информирует CIES.

Десятка лучших вратарей в топ-7 лигах Европы по проценту отражённых ударов по версии CIES:

Давид де Хеа («Фиорентина») – 83% Диогу Кошта («Порту») – 82% Анатолий Трубин («Бенфика») – 82%. Аугусто Баталья («Райо Вальекано») – 80%. Франко Израэль («Спортинг») – 80%. Филипп Кён («Монако») – 79%. Марцин Булка («Ницца») – 78%. Мориц Николас («Боруссия» Мёнхенгладбах») – 77%. Петер Гулачи («Лейпциг») – 77%. Ян Облак («Атлетико») – 77%.

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