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Анчелотти объяснил, за что он благодарен Тчуамени

Анчелотти объяснил, за что он благодарен Тчуамени
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поблагодарил полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени за игру на непрофильной для него позиции центрального защитника.

«Мы должны поблагодарить Тчуамени, потому что он играет на позиции, которая ему не принадлежит. Орельен делает это для команды, проявляя большой альтруизм, и к нему нет никаких нареканий. Он старается изо всех сил. Не случайно то, что мы победили в последних двух встречах. Но необходимо помнить, что это не его позиция. Очень благодарен Тчуамени за все его усилия», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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