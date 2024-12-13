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Станислав Черчесов назвал лучших нападающих в РПЛ по итогам первой части сезона

Станислав Черчесов назвал лучших нападающих в РПЛ по итогам первой части сезона
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов назвал лучших форвардов в Российской Премьер-Лиге по итогам первой части нынешнего сезона.

— Лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас?
— [Манфред] Угальде. Из российских — [Константин] Тюкавин, [Артём] Дзюба, естественно. [Максим] Глушенков? Он не нападающий, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Нападающий «Спартака» Угальде является лучшим бомбардиром текущего сезона Российской Премьер-Лиги, он забил 15 мячей в 18 турах. На втором месте располагается полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, он отметился 10 голами. На третьем — форвард «Рубина» Мирлинд Даку (9).

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