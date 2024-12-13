Черчесов высказался по поводу совмещения работы в сборной Казахстана и клубе

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, хотел бы он совмещать работу в сборной с клубом.

— Вы хотели бы совмещать работу, как Карпин работу с «Ростовом» и в сборной России?

— Если ты работаешь факультативно, это, как вы говорите, не 24 на 7. А если ты сконцентрирован на работе, то информация приходит постоянно. Если бы я был только тренером сборной и никогда не тренировал клуб, сейчас можно было бы о чём то говорить. А когда и там работал, и тут…

— Если вам поступит предложение, хотели бы совмещать?

— У меня не получается думать, когда есть слово «если». Я не люблю это слово. Вот [если] завтра возникнет этот вопрос, тогда сядем и обсудим. Ситуация бывает разной. До сих пор такого предложения не было. Если так разобраться, лучше концентрироваться на своей одной работе, распыляться неправильно, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».