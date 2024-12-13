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Станислав Черчесов — о «Спартаке»: если брать последние матчи, нравится, он играет свежо

Станислав Черчесов — о «Спартаке»: если брать последние матчи, нравится, он играет свежо
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал, какой клуб в Российской Премьер-Лиге ему нравится на данный момент.

— Кто сейчас нравится в РПЛ?
— Если брать последние игры, нравится «Спартак». Если брать начало сезона — «Зенит». Середина — «Краснодар». Ни один клуб не провёл часть сезона стабильно. Бывают ямы, бывает, проседаешь. Проседать и попасть в яму — разные вещи. Ни одна команда в яму не упала, но просела.

Если брать сезон, у «Спартака» на два очка меньше, чем у «Зенита» и «Краснодара». Причём «Зенит» такие очки отдавал, которые отдавать нельзя. Вы помните последнее, а я помню, как они начинали. Но в последних матчах «Спартак» играет свежо, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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