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Слот объяснил, в чём заключается важность Дарвина Нуньеса для «Ливерпуля»

Слот объяснил, в чём заключается важность Дарвина Нуньеса для «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, не разочарован ли он уровнем влияния нападающего Дарвина Нуньеса на игру команды.

«На мой взгляд, он оказывает влияние. Если смотреть только на голы, то Дарвин забил не так много, как хотел бы он или мы, чтобы забивал девятый номер. Однако он действительно влияет на темп игры, что проявляется на только в способности помешать другой команде создать момент, но и в агрессивности нашей команды в отборе мяча, когда мы теряем его.

Нуньес выступает в команде, забивающей много голов и часто побеждающей. Конечно, он хочет забивать больше мячей, являясь нападающим. Но я оцениваю Мо [Салаха] и Дарвина не только по голам, но и по их работоспособности и вкладу в команду», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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