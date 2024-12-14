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Артета рассказал, может ли Сака со временем поменять позицию по примеру Месси и Роналду

Артета рассказал, может ли Сака со временем поменять позицию по примеру Месси и Роналду
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что крайний нападающий «канониров» Букайо Сака способен прогрессировать и выступать на разных позициях.

— Месси и Роналду [со временем] начали играть в центре нападения. Как думаете, займёт ли эту позицию Сака?
— Я думаю, это будет зависеть от качеств футболистов, окружающих его. Чтобы кто-то опустился в центр, нужно, чтобы кто-то другой начал играть на фланге. Защитник, атакующий полузащитник и нападающий должны предоставить ему [Саке] пространство для данного перемещения. Конечно, я готов продолжать развивать игроков. Букайо проводит больше времени на позиции вингера, но мы думаем об этом [о переводе Саки в центр атаки], — приводит слова Артеты Football.London.

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