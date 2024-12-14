Тухель выделил сильные стороны Коула Палмера

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился мнением об атакующем полузащитнике «трёх львов» и «Челси» Коуле Палмере.

«Он [Палмер] определённо в форме, с этим согласятся все. Надеюсь, он способен ещё прогрессировать и повышать свой уровень. Если да, то тогда всё будет хорошо. Всем нравится наблюдать за его игрой. Палмер хладнокровен, собран и очень аккуратен в ситуациях, когда он забивает или ассистирует. На текущий момент Коул очень впечатляет», — приводит слова Тухеля Football.London со ссылкой на Sky Sports.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами.

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