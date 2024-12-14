Результаты матчей чемпионата Франции 13 декабря

13 декабря в 15-м туре французской Лиги 1 была сыграна одна встреча. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день:

«Тулуза» — «Сент-Этьен» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 «ПСЖ», набравший 34 очка после 14 матчей. На второй строчке располагается «Марсель», который заработал 29 очков в 14 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Франции «Монако», набравший 29 очков после 14 игр.

На момент выхода данной новости в зоне вылета располагаются «Монпелье» (8), «Гавр» (12), а также «Сент-Этьен» (13).

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