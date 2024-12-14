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«Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место Ла Лиги

«Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место Ла Лиги
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Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Вальядолид» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 17-й тур
13 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Ануар – 20'    
Удаления: Латаса – 78' / нет

На 20-й минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник «Вальядолида» Ануар.

«Валенсия» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 10 очков за 15 матчей. «Вальядолид» заработал 12 очков и располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.

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