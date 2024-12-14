«Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Вальядолид» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 20-й минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник «Вальядолида» Ануар.

«Валенсия» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 10 очков за 15 матчей. «Вальядолид» заработал 12 очков и располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.

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