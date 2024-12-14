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Форвард «Спартака» Манфред Угальде забивает в РПЛ каждым вторым ударом в створ

Форвард «Спартака» Манфред Угальде забивает в РПЛ каждым вторым ударом в створ
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Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал список лучших игроков чемпионата России за осеннюю часть сезона-2024/2025 по отдельным статистическим номинациям.

Наибольшее количество ударов в створ ворот соперника нанёс 22-летний костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде — 30. В то же время именно Угальде является и лучшим бомбардиром РПЛ в осенней части сезона — на его счету 15 забитых мячей в 18 сыгранных матчах. Таким образом, форвард красно-белых на этом отрезке превращал в гол свой каждый второй удар в створ.

«Спартак» по итогам осенней части сезона набрал 37 очков в 18 матчах и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

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Турнирная таблица РПЛ

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