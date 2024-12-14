Результаты матчей чемпионата Испании 13 декабря

Вчера, 13 декабря, стартовал 17-й тур испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Испании 13 декабря:

«Вальядолид» — «Валенсия» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Атлетико», который записал в свой актив 35 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», набравшие 32 и 26 очков соответственно.

В зоне вылета находятся «Валенсия» (10), «Вальядолид» (12) и «Эспаньол» (13).

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