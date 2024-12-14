Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Испании 13 декабря

Результаты матчей чемпионата Испании 13 декабря
Комментарии

Вчера, 13 декабря, стартовал 17-й тур испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Испании 13 декабря:

«Вальядолид» — «Валенсия» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Атлетико», который записал в свой актив 35 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», набравшие 32 и 26 очков соответственно.

В зоне вылета находятся «Валенсия» (10), «Вальядолид» (12) и «Эспаньол» (13).

Материалы по теме
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге шестилетней давности

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android