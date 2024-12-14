Чалов показал фото российского флага на матче Лиги Европы между ПАОКом и «Ференцварошем»
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Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов в телеграм-канале опубликовал пост после победы своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (5:0).
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Тайсон – 10' 2:0 Томас – 29' 3:0 Чалов – 76' 4:0 Живкович – 80' 5:0 Десподов – 89'
«Лига Европы», — подписал публикацию Чалов.
Отметим, что на опубликованных снимках можно увидеть российский флаг на трибунах греческого стадиона.
В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 22 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
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