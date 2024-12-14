Чалов показал фото российского флага на матче Лиги Европы между ПАОКом и «Ференцварошем»

Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов в телеграм-канале опубликовал пост после победы своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (5:0).

«Лига Европы», — подписал публикацию Чалов.

Отметим, что на опубликованных снимках можно увидеть российский флаг на трибунах греческого стадиона.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 22 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.