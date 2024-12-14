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Игроки «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Пари НН» и «Ахмата» — в лидерах РПЛ по статистике

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал список лучших игроков чемпионата России за осеннюю часть сезона-2024/2025 по отдельным статистическим показателям.

В списке лучших из семи номинаций три футболиста представляют московский «Спартак»: нападающий Манфред Угальде нанёс 30 ударов в створ, вингер Тео Бонгонда выполнил 68 обводок, а полузащитник Эсекьель Барко собрал на себе 58 нарушений соперника.

Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко выполнил 184 перехвата, полузащитник «Зенита» Вендел отдал 11 точных ключевых передач, опорный полузащитник «Ахмата» Камило оформил 62 отбора, а голкипер «Пари НН» Никита Медведев стал лучшим по количеству вратарских спасений — 21.

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