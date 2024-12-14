Чалов обратился к болельщикам после гола в матче Лиги Европы ПАОК — «Ференцварош»

Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов обратился к российским болельщикам после победы своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (5:0).

«Спасибо всем! Скоро увидимся», — написал Чалов в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 22 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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