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Чалов обратился к болельщикам после гола в матче Лиги Европы ПАОК — «Ференцварош»

Чалов обратился к болельщикам после гола в матче Лиги Европы ПАОК — «Ференцварош»
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Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов обратился к российским болельщикам после победы своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (5:0).

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Тайсон – 10'     2:0 Томас – 29'     3:0 Чалов – 76'     4:0 Живкович – 80'     5:0 Десподов – 89'    

«Спасибо всем! Скоро увидимся», — написал Чалов в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 22 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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