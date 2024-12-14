Ловчев — о Станковиче: в «Спартак» пришёл тренер с яйцами и характером

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«То, что пришёл тренер с характером и яйцами, это было видно сразу, как только начался чемпионат. Когда проиграли 0:2 «Оренбургу», второй матч был с «Химками», я увидел, какой был Станкович: он ходил вокруг поля, нервничал. Когда стали выигрывать 3:0, и «Химки» забили в конце, он взял бутылку и засадил её в сторону запасных игроков. Я сказал, что этот парень с характером. Этот характер он сейчас передает футболистам.

Но это сказка, так не бывает всё время. Вопрос, хватит ли этих эмоций? Нужно ещё и мастерство. У кого‑то его больше, у кого‑то — меньше», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Сербский специалист возглавил московский «Спартак» в мае 2024 года. Ранее Деян тренировал венгерский «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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