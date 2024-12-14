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Вратарь «Химок» высказался о результатах команды в осенней части сезона РПЛ

Вратарь «Химок» высказался о результатах команды в осенней части сезона РПЛ
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов прокомментировал результаты красно-чёрных в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги до зимней паузы.

«К концу первой части сезона удалось найти баланс, где была уверенная победа над «Локомотивом», хорошая игра с «Краснодаром». Не всё сразу. Тренерский штаб ставит свою игру, мысль, это их заслуга. Мы старались делать всё возможное, чтобы поймать эту нить. Всегда хочется большего. Результатом мы, естественно, недовольны. Будем надеяться, что по весне удастся исправить ситуацию», — сказал Обухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Подмосковные «Химки» в 18 сыгранных турах РПЛ набрали 16 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице — в зоне стыковых матчей, опережая зону прямого вылета на три очка. Столько же очков и у занимающего безопасную 12-ю строчку «Пари НН» — красно-чёрные уступают волжанам по результату личной встречи (0:1).

В 16-м туре РПЛ «Химки» сыграли домашнюю ничью с лидером лиги «Краснодаром» (2:2), туром позже подмосковный клуб обыграл на выезде «Локомотив» (3:1).

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