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«Манчестер Сити» отчитался о рекордных доходах в истории АПЛ

«Манчестер Сити» отчитался о рекордных доходах в истории АПЛ
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Пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте команды опубликовала годовые доходы «горожан».

По информации «Сити», в клубе показали доход в размере £ 715 млн за сезон-2023/24, улучшив собственный рекорд лиги сезона ранее (£ 712,8 млн). Отмечается, что чистая прибыль команды при этом составила £ 73,8 млн.

После 15 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. За последние 10 матчей во всех турнирах подопечные испанского наставника Хосепа Гвардиолы одержал одну победу.

В следующем матче «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии.

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