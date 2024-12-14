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Голкипер «Химок»: рады, что удалось отнять очки у «Зенита» и «Локомотива»

Голкипер «Химок»: рады, что удалось отнять очки у «Зенита» и «Локомотива»
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Вратарь «Химок» Игорь Обухов высказался о текущей ситуации для подмосковного клуба по итогам осенней части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Мы рады, что удалось отнять очки у «Зенита», «Локомотива», но самое плачевное для нас, что не удалось взять их со своими конкурентами по нижней части таблицы. Должны были обыграть «Пари НН» и «Ахмат». Сейчас не хотим искать виновных, виноваты мы сами. Главное — весной не повторять тех же ошибок, что были осенью. Таблица уже разделилась на первую и вторую восьмерку. Будем стараться взять максимум, загадывать не будем. Нужно показать сбалансированную игру весной», — сказал Обухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Подмосковные «Химки» в 18 сыгранных турах РПЛ набрали 16 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице — в зоне стыковых матчей, опережая зону прямого вылета на три очка.

По ходу осенней части сезона красно-чёрные сыграли вничью с лидерами «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (2:2) и дважды обыграли «Локомотив» (2:0, 3:1), но уступили конкуренту по борьбе за выживание «Пари НН» (0:1) и сыграли вничью с находящимся в зоне прямого вылета «Ахматом» (3:3).

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