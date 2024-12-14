Transfermarkt обновил рыночную стоимость 37-летнего Лионеля Месси

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси. Сейчас 37-летний футболист оценивается в € 20 млн (было € 25 млн).

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинского футболиста за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

За свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю.

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