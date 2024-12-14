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Назван лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году, его клуб не входит в топ-6 лиги

Назван лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году, его клуб не входит в топ-6 лиги
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Статистический оператор Opta Sports назвал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги в 2024 году по системе «гол+пас». Им стал албанский нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку, который набрал 22 очка — на его счету 15 забитых мячей и семь результативных передач. 13 баллов (9+4) Даку набрал в текущем сезоне-2024/2025, девять (6+3) — в весенней части сезона-2023/2024.

В топ-5 игроков по «гол+пас» в РПЛ в 2024 году вошли также Максим Глушенков («Зенит»/«Локомотив») — 21 очко (10+11), Джон Кордоба («Краснодар») — 20 очков (15+5), Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 20 очков (14+6) и Матео Кассьерра («Зенит») — 19 очков (13+6).

«Рубин» по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 26 очков в 18 матчах.

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