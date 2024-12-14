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«Бавария» предложила «Реалу» обменять Арду Гюлера на Томаса Мюллера — Defensa Central

«Бавария» предложила «Реалу» обменять Арду Гюлера на Томаса Мюллера — Defensa Central
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Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику сборной Турции и мадридского «Реала» Арде Гюлеру.

Как сообщает Defensa Central, руководство «Баварии» предложило «сливочным» произвести обмен футболистами. В Мюнхене рассчитывали заполучить турецкого игрока с помощью обмена на 35-летнего Томаса Мюллера, однако президент «Реала» Флорентин Перес ответил отказом на данный вариант сделки.

Гюлер в текущем сезоне сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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