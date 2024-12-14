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Даку побил рекорд «Рубина» по «гол+пас» за год, превысив планку чемпионского сезона-2009

Даку побил рекорд «Рубина» по «гол+пас» за год, превысив планку чемпионского сезона-2009
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26-летний албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку установил новый рекорд казанского клуба по показателю «гол+пас» в чемпионате России в течение календарного года, сообщает статистический оператор Opta Sports. В 2024 году форвард набрал в РПЛ 22 очка — на его счету 15 забитых мячей и семь результативных передач. 13 баллов (9+4) Даку набрал в текущем сезоне-2024/2025, девять (6+3) — в рамках весенней части сезона-2023/2024.

Ранее лучшими показателями в «Рубине» по системе «гол+пас» в чемпионате за календарный год c 2009 года, когда оператор начал вести статистику результативных передач, были 21 очко (16+5) аргентинского полузащитника Алехандро Домингеса и 20 очков (16+4) нападающего Александра Бухарова — оба были достигнуты в сезоне-2009, в котором казанский клуб завоевал своё второе в истории и последнее на данный момент чемпионство.

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