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Григорян назвал лучшую команду РПЛ на данный момент

Григорян назвал лучшую команду РПЛ на данный момент
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Известный российский специалист Александр Григорян высказался о перспективах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Говоря серьёзно, Станкович оказался фундаментальным тренером. Возможно, он совершал ошибки в составе, и адаптация к его требованиям заняла слишком много времени. Но сегодня «Спартак» — лучшая команда в позиционной атаке, быстрой атаке, прессинге. Те же Денисов и Рябчук сделали гигантский прогресс в оборонительных действиях. Вот такой «Спартак» стал бы чемпионом, но будет ли он таковым?» — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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