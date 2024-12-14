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Ловчев ответил, почему «Спартак» считают главным претендентом на чемпионство

Ловчев ответил, почему «Спартак» считают главным претендентом на чемпионство
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» сейчас хорош, вопросов нет. И смотреть приятно, и голов много забивают. Но защитники остались пока те же, не сменили их. И хорошо клуб играет с командами, которые дают играть и сами играют. Дело не в том, что сейчас перерыв будет, а в том, что другие команды сделали, тот же «Зенит». Поэтому все сейчас кричат, что «Спартак» — главный претендент на золото.

Хорошо, что методом проб и ошибок Станкович пришёл к тому, что троица Угальде, Бонгонда и Барко нашли друг друга и кайфуют от того футбола, в который они играют», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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