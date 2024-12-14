Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» подпишет контракт с племянником Кларенса Зеедорфа

«Балтика» подпишет контракт с племянником Кларенса Зеедорфа
Комментарии

Калининградская «Балтика» близка к подписанию защитника софийской «Славии» Квентина Зеедорфа.

Как сообщает Blitz, сторонам осталось согласовать последние детали перехода. Отметим, что потенциальный новичок калининградцев Квентин Зеедорф является племянником легендарного голландца Кларенса Зеедорфа, который выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Милан» и «Ботафого».

После 21 тура команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» победила в 13 матчах, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

В следующем матче подопечные Андрея Талалаева сыграют с ярославским «Шинником».

Материалы по теме
Талалаев: нет сомнений, что «Балтика» выйдет в РПЛ, если бы были — я бы сюда не приехал

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android