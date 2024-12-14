«Балтика» подпишет контракт с племянником Кларенса Зеедорфа

Калининградская «Балтика» близка к подписанию защитника софийской «Славии» Квентина Зеедорфа.

Как сообщает Blitz, сторонам осталось согласовать последние детали перехода. Отметим, что потенциальный новичок калининградцев Квентин Зеедорф является племянником легендарного голландца Кларенса Зеедорфа, который выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Милан» и «Ботафого».

После 21 тура команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» победила в 13 матчах, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

В следующем матче подопечные Андрея Талалаева сыграют с ярославским «Шинником».

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