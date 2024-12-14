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Тренер «Валенсии» прокомментировал поражение от «Вальядолида» и последнее место в Ла Лиге

Тренер «Валенсии» прокомментировал поражение от «Вальядолида» и последнее место в Ла Лиге
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Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха дал комментарий по итогам выездного поражения «летучих мышей» от «Вальядолида» в матче 17 тура испанской Ла Лиги (0:1).

Испания — Примера . 17-й тур
13 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Ануар – 20'    
Удаления: Латаса – 78' / нет

«Мы старались изо всех сил, чтобы сравнять счет, но мы играли больше сердцем, чем головой, и нам не хватало точности. Анализ жёсткий, жестокий. Это очень на нас влияет, мы очень страдаем от ситуации и просим прощения за результаты и за то, что болельщики страдают в этом сезоне. Но мы не можем сдаться, опустить руки. Наша история не позволяет нам этого. И наш менталитет тоже. Пока я здесь, я собираюсь двигаться вперёд и поднимать команду, чтобы думать о следующем матче», — приводит слова Барахи официальный сайт «Валенсии».

После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании в активе «Валенсии» 10 очков. Поражение от прямого конкурента «Вальядолида» (12 очков в 17 матчах) отбросило «летучих мышей» на последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы, отставание от гарантирующего невылет из Ла Лиги 17-го места составляет пять очков при игре в запасе.

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