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Луиш Фигу рассказал, насколько он богат

Луиш Фигу рассказал, насколько он богат
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Бывший футболист мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу оценил своё финансовое состояние.

«Это зависит от того, как моё имущество оценивает налоговая. У меня больше, чем вы думаете, и меньше, чем мне хотелось бы. От 20 до 50 миллионов евро», — сказал Фигу в эфире шоу La Revuelta.

Напомним, что Фигу также выступал в таких командах, как лиссабонский «Спортинг» и миланский «Интер», в котором он завершил карьеру футболиста в 2009 году.

Луиш Фигу — четырёхкратный чемпион Италии, четырёхкратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» 2000 года.

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