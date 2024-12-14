В «Валенсии» рассматривают вариант с увольнением главного тренера Рубена Барахи — Marca

Руководство испанской «Валенсии» рассматривает вариант с отставкой 49-летнего главного тренера Рубена Барахи, в течение 10 лет выступавшего за «оранжевых» в качестве игрока, сообщает Marca со ссылкой на источники в клубе. За 17 туров Ла Лиги «летучие мыши» набрали 10 очков в 15 матчах и после поражения от прямого конкурента «Вальядолида» (0:1) 13 декабря опустились на последнее (20-е) место турнирной таблицы.

По данным источника, в руководстве клуба колеблются между вариантами с немедленным увольнением специалиста и с продлением кредита доверия ещё на два матча Ла Лиги, в которых «Валенсия» встретится с конкурентами в борьбе за выживание «Эспаньолом» (13 очков в 15 матчах, 18-е место) на выезде и «Алавесом» (15 очков в 16 матчах, 16-е место) на своём поле.

Сообщается, что итоговое решение зависит от владельца клуба Питера Лима, которому нужно принимать во внимание в том числе составляющую около € 5 млн компенсацию тренеру в случае увольнения. Рубен Бараха возглавляет «Валенсию» с февраля 2023 года, его статистика в клубе составляет 76 матчей (+26=18-32).

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