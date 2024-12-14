Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин рассказал об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии»

Роман Зобнин рассказал об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Спартак» Роман Зобнин ответил на вопрос об интересе со стороны немецких клубов.

— Говорят, «Боруссия» Мёнхенгладбах тобой интересовалась.
— Дортмунд. Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи. Мне потом Рома Нойштедтер говорил, что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было, — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30-летний Роман Зобнин выступает в «Спартаке» с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми истекает в июне 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 3,5 млн.

Материалы по теме
Зобнин ответил, была ли у него личная беседа с Соболевым по поводу перехода в «Зенит»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android