Роман Зобнин рассказал об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии»

Полузащитник московского «Спартак» Роман Зобнин ответил на вопрос об интересе со стороны немецких клубов.

— Говорят, «Боруссия» Мёнхенгладбах тобой интересовалась.

— Дортмунд. Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи. Мне потом Рома Нойштедтер говорил, что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было, — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30-летний Роман Зобнин выступает в «Спартаке» с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми истекает в июне 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 3,5 млн.

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