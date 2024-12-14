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Вечеринка сотрудников «Ливерпуля» была прервана из-за подозрений в употреблении наркотиков

Вечеринка сотрудников «Ливерпуля» была прервана из-за подозрений в употреблении наркотиков
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Вечеринка сотрудников «Ливерпуля» в соборе в честь рождества была прервана из-за подозрений в употреблении наркотиков, сообщает Daily Mail.

По данным источника, рождественская вечеринка сотрудников «Ливерпуля» завершилась обыском. В туалетах нашли пакетики, которые часто используются для хранения веществ.

В четверг вечером в ливерпульском соборе прошло мероприятие, на которое пришло около 500 сотрудников клуба. Вечеринка была прервана после того, как возникла ситуация, требующая вмешательства врачей. Одному из сотрудников стало плохо, и его доставили в больницу, где он сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что из-за этой ситуации возникли опасения, что на вечеринке употреблялись наркотики. Во время проверки туалетов были найдены пустые миниатюрные пакетики, которые используются для хранения запрещённых веществ. Было принято решение не продолжать мероприятие.

Сообщается, что в итоге выяснилось, что эта ситуация не была связана с употреблением наркотиков. Вероятно, на вечеринке не было ни главного тренера Арне Слота, ни футболистов «Ливерпуля».

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